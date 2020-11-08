Найвідоміша у світі NFT-колекція зі «знудженими мавпами» Bored Ape Yacht Club (BAYC) також постраждала через складнощі на крипторинку
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Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила 88% своєї пікової вартості
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Додано: Чет 06 лип, 2023 02:08
Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила...
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Дивися повний текст
Найвідоміша NFT-колекція Bored Ape Yacht Club втратила 88% своєї пікової вартості
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