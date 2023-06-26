|
|
|
В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:19
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, у зв’язку з цим змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років.
Дивися повний текст В Україні змінюються строки вклеювання фото у паспорт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99184
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 19:19
А ещё остались те, кто не вклеил сразу? Проходил недавно в свои 45 лет: половина банков (Приват в том числе) мгновенно сказала, что для них мой паспорт не действителен. Месяц на вклеивание? Это для того, чтобы штраф миграционщикам не платить, но паспорт уже не действителен. Закон о том, что до конца войны (откуда вдруг карантина?) все паспорта действительны? Не, не слышали.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 3526
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|