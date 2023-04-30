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Honor 90 виходить на ринок
Європи з процесором...

Honor 90 виходить на ринок Європи з процесором...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 03:06

Honor 90 виходить на ринок Європи з процесором...

Пропонуємо до обговорення:
Презентований кілька місяців тому в Китаї флагман Honor 90 дістався до європейського ринку. Смартфон належить до середнього цінового сегмента, маючи при цьому передову чип-систему Snapdragon 7 Gen 1 і наворочену камеру на 200 Мп.

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Honor 90 виходить на ринок Європи з процесором Snapdragon 7 Gen 1 і камерою на 200 Мп
R2
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