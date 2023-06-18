RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна стала основним
ринком збуту алкоголю Молдови

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:45

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2023 року Молдова на 26,8% збільшила експорт алкоголю та етилового спирту: основним ринком збуту молдовської алкогольної продукції стала Україна.

Дивися повний текст
Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99191
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:45

эх, коньяк Аист, где ты где ты
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5802
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна має стати країною, де нікого не назвеш...
R2 » Сер 28 чер, 2023 18:26
5 630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 15:16
alt402
Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС -...
R2 » Вів 20 чер, 2023 11:41
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 чер, 2023 11:41
Cris
Україна з початку року отримала 17 млрд доларів...
R2 » Нед 18 чер, 2023 11:09
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 чер, 2023 11:50
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1871)
10.07.2023 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.