У першому кварталі 2023 року Молдова на 26,8% збільшила експорт алкоголю та етилового спирту: основним ринком збуту молдовської алкогольної продукції стала Україна.
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Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
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Додано: Пон 10 лип, 2023 09:45
Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
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Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
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