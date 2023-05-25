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В Офісі президента пояснили,
чому відклали запуск...

В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:57

В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск...

Пропонуємо до обговорення:
Під час війни в Україні неможливо визначити, хто саме є олігархом, оскільки найбагатші українці втратили частину активів.

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В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
R2
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