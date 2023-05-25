Під час війни в Україні неможливо визначити, хто саме є олігархом, оскільки найбагатші українці втратили частину активів.
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В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
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Додано: Вів 11 лип, 2023 09:57
В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск...
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Дивися повний текст
В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:57
как будто в реестре их там тысячи были бы.... их по пальцем можно пересчитать
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