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Скільки українців виїхало,
а скільки повернулось...

Скільки українців виїхало, а скільки повернулось...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 06:02

Скільки українців виїхало, а скільки повернулось...

Пропонуємо до обговорення:
8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 06:02

Каким образом работающие украинцы кормят безработных?
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