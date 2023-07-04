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Скільки коштуватиме економіці
неповернення вимушених...

Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:02

Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...

Пропонуємо до обговорення:
Неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).

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Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:02

Забезпечте нормальні умови роботи і гідну оплату праці. Тоді люди самі повернуться. А за 300-500 євро нехай самі депутати працюють.
sergccc76
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:07

Re: Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...

За 15 років, з 2022 по 2037 рік, населення у віці 25-45 років (т.з. "робоча сила") в Україні скоротиться з 12 до 8 мільйонів. Це призведе до ядерного вибуху, бо ВВП так само зазнає нищівного зниження.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 17:48

Re: Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...

  Zebra написав:Це призведе до ядерного вибуху, бо ВВП так само зазнає нищівного зниження.


єдиний шанс цього уникнути це порівняно швидке закінчення війни та необмежені зовнішні вливання наступні років 20
Letusrock
 
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