Неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).
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Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України (дослідження)
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Додано: Чет 13 лип, 2023 17:02
Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...
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Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України (дослідження)
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:02
Забезпечте нормальні умови роботи і гідну оплату праці. Тоді люди самі повернуться. А за 300-500 євро нехай самі депутати працюють.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:07
Re: Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...
За 15 років, з 2022 по 2037 рік, населення у віці 25-45 років (т.з. "робоча сила") в Україні скоротиться з 12 до 8 мільйонів. Це призведе до ядерного вибуху, бо ВВП так само зазнає нищівного зниження.
Додано: Чет 13 лип, 2023 17:48
Re: Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених...
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