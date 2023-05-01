|
|
Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Влада завершила будівництво одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Експерти прогнозують щорічне зменшення транспортних витрат київським автомобілістам у понад 260 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад 250 млн грн на рік — експерти
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99201
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:35
не завершили. ще не добудували один з'їзд/заїзд
-
vladerchuk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор