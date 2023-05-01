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Дарницький міст зекономить
автомобілістам Києва понад...

Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:35

Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад...

Пропонуємо до обговорення:
Влада завершила будівництво одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Експерти прогнозують щорічне зменшення транспортних витрат київським автомобілістам у понад 260 мільйонів гривень.

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Дарницький міст зекономить автомобілістам Києва понад 250 млн грн на рік — експерти
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:35

не завершили. ще не добудували один з'їзд/заїзд
vladerchuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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