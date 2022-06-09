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Експерти назвали бюджетні
автомобілі, власники яких не...

Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 01:34

Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порталу WhatCar разом із експертами страхової компанії MotorEasy досліджували ринок вживаних машин та назвали найбільш проблемні моделі так званого бюджетного сектору.

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Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не вилазять із СТО
R2
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