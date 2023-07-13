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За скільки часу можуть купити
житло айтівці з України —...

За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:21

За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...

Пропонуємо до обговорення:
IT-спеціалісти з Харкова можуть купити квартиру на вторинному ринку вдвічі швидше, ніж колеги з Києва.

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За скільки часу можуть купити житло айтівці з України — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:22

при чем здесь харьков киев если квартира в Праге? и какие 22 месяца? 10-15 лет
cohan
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