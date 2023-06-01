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Ситуація на ринку житла: нерозпроданий запас та ризикова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лип, 2023 13:02
Пропонуємо до обговорення:
З моменту російського вторгнення ситуація на ринку змінилася — особливо постраждав первинний ринок, адже у багатьох регіонах, зокрема і в столиці, будівництво зупинялося на кілька місяців. УНН опитав експертів щодо того, яка ситуація на ринку зараз
Дивися повний текст Ситуація на ринку житла: нерозпроданий запас та ризикова інвестиція
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Додано: Чет 20 лип, 2023 13:02
8 млн выехало, и еще столько же выедет мужиков. а они фантазируют про какойто видкладеный попыт и собивартись. какая была собивартисть в 1992 году? нас это и ждет.
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