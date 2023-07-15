Нові правила для водіїв у Польщі

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Починаючи з липня у Польщі набули чинності нові правила для водіїв, які стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів. За що водіїв у Польщі можуть оштрафувати та на скільки — читайте далі в матеріалі.