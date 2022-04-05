Які галузі іноземці вважають найприбутковішими, та які...

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Які галузі іноземці вважають найприбутковішими, та які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 сер, 2023 06:07
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні інвестори активно придивляються до України, однак поки що не поспішають вкладати власні кошти навіть у популярні та прибуткові галузі.
Дивися повний текст Які галузі іноземці вважають найприбутковішими, та які ризики зупиняють їх інвестувати кошти
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