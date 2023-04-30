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Програму «єОселя» розширили:
хто може взяти іпотечний кредит

Програму «єОселя» розширили: хто може взяти іпотечний кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 07:42

Програму «єОселя» розширили: хто може взяти іпотечний кредит

Пропонуємо до обговорення:
Іпотечні кредити за бюджетні кошти стали доступними для більшого числа українців. З 1 серпня розширюється державна програма «єОселя».

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Програму «єОселя» розширили: хто може взяти іпотечний кредит
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 07:42

От аферисти чому не е оселя на вторинний ринок не розповсюджується а тільки первинний скажіть де так по всій Україні будується житло крім Києва та обласних центрах а районні містечка що не будується житло так активно що людям робити іпотека стає недоступною це знову афера і піар Ще команди Ганьба!!!
pankovic_sergij
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Модератори: Ірина_, Модератор

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