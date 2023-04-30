Іпотечні кредити за бюджетні кошти стали доступними для більшого числа українців. З 1 серпня розширюється державна програма «єОселя».
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Програму «єОселя» розширили: хто може взяти іпотечний кредит
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Додано: Сер 02 сер, 2023 07:42
Програму «єОселя» розширили: хто може взяти іпотечний кредит
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Програму «єОселя» розширили: хто може взяти іпотечний кредит
Додано: Сер 02 сер, 2023 07:42
От аферисти чому не е оселя на вторинний ринок не розповсюджується а тільки первинний скажіть де так по всій Україні будується житло крім Києва та обласних центрах а районні містечка що не будується житло так активно що людям робити іпотека стає недоступною це знову афера і піар Ще команди Ганьба!!!
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