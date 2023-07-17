RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відсьогодні українці можуть
використовувати криптовалюту...

Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:51

Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту...

Пропонуємо до обговорення:
З вівторка, 1 серпня 2023 року, українці можуть використовувати криптовалютну картку для оплат у магазині, ресторані чи кінотеатрі.

Дивися повний текст
Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту для щоденних безготівкових оплат
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99250
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:51

С 1 по 5 января? Оо
vadimdemtchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці продають більше доларів, ніж купують
R2 » Сер 02 сер, 2023 17:15
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 сер, 2023 18:43
andrijk777
Українці за пів року ввезли рекордну кількість...
R2 » Нед 23 лип, 2023 14:26
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лип, 2023 14:26
bodia1406
За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...
R2 » Пон 17 лип, 2023 16:21
6 724
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 19:20
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (207)
03.08.2023 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.