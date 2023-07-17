З вівторка, 1 серпня 2023 року, українці можуть використовувати криптовалютну картку для оплат у магазині, ресторані чи кінотеатрі.
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Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту для щоденних безготівкових оплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 сер, 2023 11:51
Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту...
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Відсьогодні українці можуть використовувати криптовалюту для щоденних безготівкових оплат
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