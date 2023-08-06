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Рівень корупції в Україні зараз
найменший за 20 років —...

Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:07

Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років — міністр фінансів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:08

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