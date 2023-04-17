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Українських безпілотників
Sirko за $3000 почнуть...

Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 00:16

Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Skyssist оголосила про запуск виробництва дронів Sirko. Як стало відомо, українська компанія готується втричі збільшити випуск БПЛА.

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Українських безпілотників Sirko за $3000 почнуть виробляти втричі більше
R2
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