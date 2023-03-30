Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.
Дивися повний текст
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:55
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:13
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:18
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19
Давно пора. Засиділись, скільки можна. Заробив сам - дай заробити іншому. ))
P.S.
От тільки з цими перевірками/звільненнями є і негатив - розцінки можуть вирости.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|