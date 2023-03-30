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Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:55
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.
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R2
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:55
Ну и пусть зато прозрачней свет
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:13
Investor_K написав:
Ну и пусть зато прозрачней свет
Зе, мабуть, ̶о̶х̶у̶ дуже здивувався, коли побачив, як зросли статки воєнкомів за останні півтора роки.
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fler
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:18
fler написав: Investor_K написав:
Ну и пусть зато прозрачней свет
Зе, мабуть, ̶о̶х̶у̶ дуже здивувався, коли побачив, як зросли статки воєнкомів за останні півтора роки.
Він би ще більше здивувався, якби дізнався про Вашу покупку окулярів
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Investor_K
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19
Давно пора. Засиділись, скільки можна. Заробив сам - дай заробити іншому. ))
P.S.
От тільки з цими перевірками/звільненнями є і негатив - розцінки можуть вирости.
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:57
Ще можуть бути анулювані минулі придбання...
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linkov_panels
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