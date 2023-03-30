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Зеленський заявив про звільнення
всіх обласних воєнкомів

Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:55

Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.

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Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:55

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:13

  Investor_K написав:Ну и пусть зато прозрачней свет

Зе, мабуть, ̶о̶х̶у̶ дуже здивувався, коли побачив, як зросли статки воєнкомів за останні півтора роки.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19

Давно пора. Засиділись, скільки можна. Заробив сам - дай заробити іншому. ))
P.S.
От тільки з цими перевірками/звільненнями є і негатив - розцінки можуть вирости.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:57

Ще можуть бути анулювані минулі придбання...
linkov_panels
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:26

Цю систему нікому не можна довірити.
Бо у того, що потрібно армії, на папері не існує.
Починати треба із перепису законів для вояків і тих, хто їми стане.
myrfun
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