Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.
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Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 14:55
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
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Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:13
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:19
Давно пора. Засиділись, скільки можна. Заробив сам - дай заробити іншому. ))
P.S.
От тільки з цими перевірками/звільненнями є і негатив - розцінки можуть вирости.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:26
Цю систему нікому не можна довірити.
Бо у того, що потрібно армії, на папері не існує.
Починати треба із перепису законів для вояків і тих, хто їми стане.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:28
Re: Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Роз'їдуться відпочивати на своїх закордонних маєтках.
Додано: Суб 12 сер, 2023 00:00
Не погано
Наступний крок: те ж саме з депутатами верховної ради, слуги вже спіймані за хабарями неодноразово, довіри вже не має; також депутати місцевих і обласних рад.
Закріпити на законодавчому рівні: балотуватись тільки тим хто пройшов війну.
Те ж саме: судді, прокурори, силові відомства, також можна інших держслужбовців замінити - в армії зараз багато професіоналів різних спеціальностей.
Додано: Суб 12 сер, 2023 09:53
Re: Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Сирський, якого зе проштовхує як заміну Залужному, катається на фронт, робить якісь доповіді на "ставці"... не займається своїми прямими обов'язками.
А тепер Залужному ще й доручають призначати воєенкомів.
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