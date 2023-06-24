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Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:27
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які отримують соціальну допомогу в країнах ЄС, нещодавно почали отримувати листи з вимогою надати виписку з банківського рахунку українського банку за останні три місяці.
Дивися повний текст Чому в ЄС вимагають від біженців витяг з українського банку
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 15:28
Так предоставить им выписку с банка где по счетам нет движения :)
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