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Нацбанк пом’якшив вимоги до
платежів готівкою через...

Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:18

Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України з 12 серпня змінює вимоги виконання операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС).

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Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через термінали
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