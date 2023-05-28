Національний банк України з 12 серпня змінює вимоги виконання операцій із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС).
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Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через термінали
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:18
Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через...
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Дивися повний текст
Нацбанк пом’якшив вимоги до платежів готівкою через термінали
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