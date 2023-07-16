Про це вона розповіла в коментарі УНІАН.
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Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла
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Додано: Суб 12 сер, 2023 21:35
Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла
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Дивися повний текст
Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла
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