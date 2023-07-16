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Експерт прогнозує новий
стрибок цін на оренду житла

Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:35

Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона розповіла в коментарі УНІАН.

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Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:35

ну еще бы благовест говорил что подешевеет, щас
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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