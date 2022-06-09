Українці регулярно перетинають українсько-польський кордон. Це найпопулярніший шлях для виїзду до інших країн.
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Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею
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Додано: Пон 14 сер, 2023 00:33
Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею
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Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею
Додано: Пон 14 сер, 2023 00:33
Сигарети 40шт.,А не 2 пачки, алкоголь 1литр крепче 22⁰+4литра слабее 22⁰+16литров пива! Через+,А не через или!!!
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