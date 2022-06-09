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Що потрібно пам’ятати при
перетині кордону з Польщею

Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:33

Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею

Пропонуємо до обговорення:
Українці регулярно перетинають українсько-польський кордон. Це найпопулярніший шлях для виїзду до інших країн.

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Що потрібно пам’ятати при перетині кордону з Польщею
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 00:33

Сигарети 40шт.,А не 2 пачки, алкоголь 1литр крепче 22⁰+4литра слабее 22⁰+16литров пива! Через+,А не через или!!!
gus_vitya
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:11

Как- то слабо верится.Вы выдаёте желаемое за действительное. Какой смысл возвращаться на 12 ,если есть возможность получать 80?
davajwmeste
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