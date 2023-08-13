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Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 сер, 2023 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Українці у Норвегії можуть заробляти від 3,6 тис. євро на місяць. Це одна із найвищих зарплат, на яку можуть розраховувати українці без вищої освіти та спеціальних навичок. Водночас для працевлаштування потрібно знати хоча б англійську мову.
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять в одній із найбагатших країн
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R2
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Додано: Пон 14 сер, 2023 12:05
Так "зовут" или "работы мало, и без языка не найти"?
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aleksei_vitiuk
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Додано: Пон 14 сер, 2023 14:10
Все це казки! Ніхто не дає роботу українцям, а якщо хтось і отримає, то платять в двічі-тричі менше, ніж норвегам, полякам та іншим.
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zoahurda829
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