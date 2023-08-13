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Українців кличуть на роботу в
Норвегію: скільки платять...

Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:05

Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять...

Пропонуємо до обговорення:
Українці у Норвегії можуть заробляти від 3,6 тис. євро на місяць. Це одна із найвищих зарплат, на яку можуть розраховувати українці без вищої освіти та спеціальних навичок. Водночас для працевлаштування потрібно знати хоча б англійську мову.

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Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять в одній із найбагатших країн
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 12:05

Так "зовут" или "работы мало, и без языка не найти"?
aleksei_vitiuk
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:10

Все це казки! Ніхто не дає роботу українцям, а якщо хтось і отримає, то платять в двічі-тричі менше, ніж норвегам, полякам та іншим.
zoahurda829
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:02

Кто этот бред написал?
Зарплаты 4000 евро в уборщиков и малярии?
По моему автор перепил
vazon777
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:25

Не пишіть такої бездарної журналістської маячні! Ніхто українців нікуди з відкритими обіймами не кличе, а біженцям роботу знайти важко, після року сумлінного навчання норвезькій мові рівня, аби розумітися з норвежцями на роботі, де треба спілкуватися і розуміти регулярні різноманітні завдання, недостатньо. Прибиральниця в школу в рекламному оголошенні має мати обов'язкову практику в прибиранні і професійний сертифікат з відерегоендескуле (наше ПТУ). На сезон ще можна щось знайти (літо), потім тобі скажуть: " вибачте, наші постійні працівники вийшли з відпусток, вам удачі." В мережу продуктових супермаркетів потрібен психологічний тест. Так що писати подібні статейки, стимулюючи людей, прикриваючись біженством, шукати великих фінансових можливостей в Норвегії, просто ганебно.
rolinaua
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