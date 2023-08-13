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Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 сер, 2023 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Українці у Норвегії можуть заробляти від 3,6 тис. євро на місяць. Це одна із найвищих зарплат, на яку можуть розраховувати українці без вищої освіти та спеціальних навичок. Водночас для працевлаштування потрібно знати хоча б англійську мову.
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять в одній із найбагатших країн
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R2
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Додано: Пон 14 сер, 2023 12:05
Так "зовут" или "работы мало, и без языка не найти"?
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aleksei_vitiuk
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Додано: Пон 14 сер, 2023 14:10
Все це казки! Ніхто не дає роботу українцям, а якщо хтось і отримає, то платять в двічі-тричі менше, ніж норвегам, полякам та іншим.
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zoahurda829
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:02
Кто этот бред написал?
Зарплаты 4000 евро в уборщиков и малярии?
По моему автор перепил
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vazon777
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:25
Не пишіть такої бездарної журналістської маячні! Ніхто українців нікуди з відкритими обіймами не кличе, а біженцям роботу знайти важко, після року сумлінного навчання норвезькій мові рівня, аби розумітися з норвежцями на роботі, де треба спілкуватися і розуміти регулярні різноманітні завдання, недостатньо. Прибиральниця в школу в рекламному оголошенні має мати обов'язкову практику в прибиранні і професійний сертифікат з відерегоендескуле (наше ПТУ). На сезон ще можна щось знайти (літо), потім тобі скажуть: " вибачте, наші постійні працівники вийшли з відпусток, вам удачі." В мережу продуктових супермаркетів потрібен психологічний тест. Так що писати подібні статейки, стимулюючи людей, прикриваючись біженством, шукати великих фінансових можливостей в Норвегії, просто ганебно.
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rolinaua
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:43
Знакомый на рыболовецком сейнере работал 5000 получал , вахта
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yura011266taranov
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:50
))) сколько стоит месячное проживание в этой дорогой стране ? Цифра 3500 это может оказаться плата за твоё проживание в этой стране ( думай и считай )
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danilagaleckij901
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Додано: Пон 14 сер, 2023 17:59
Автор видимо в детстве сказок перечитал за много.
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workpoland017
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Додано: Пон 14 сер, 2023 23:00
Зарплати названі до вирахування податків, а податок може сягати до 50%. Тобто вмі ці зарплати ділимо навпіл. Це якщо знайдете роботу. І "журналісти" як завжди - назва про одне, по суті інше, питання недосліджене, факти перекручені.
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porgistar
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Додано: Вів 15 сер, 2023 00:16
Отличная идея работать за 3600 😂 Только надо учесть, что стоимость проживания в Норвегии около 5000 на человека в однокомнатной квартире, и это если экономить. Жилье, коммуналка, еда, лекарства стоят просто космических денег. И климат ужасный
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yuri_mukhin
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