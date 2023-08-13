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Українців кличуть на роботу в
Норвегію: скільки платять...

Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 00:16

Отличная идея работать за 3600 😂 Только надо учесть, что стоимость проживания в Норвегии около 5000 на человека в однокомнатной квартире, и это если экономить. Жилье, коммуналка, еда, лекарства стоят просто космических денег. И климат ужасный
yuri_mukhin
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:29

Це все казки. Щоб бути електриком потрібна мова і освіта. І це ще не факт , що людина отримає цю роботу, бо перевага норвегам. Зарплати без освіти і норвезької - низькі, як для Норвегії. Вистачає на оренду житла та на харчування.
gumenyuksm
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 16:52

Съем жилья очень дорого,плюс налоги с каждой зарплаты снимают очень много.Отложить денег практически нереально.
jmlamigodevida
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Модератори: Ірина_, Модератор

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