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В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 сер, 2023 21:47
Пропонуємо до обговорення:
В анексованому Криму закінчуються запаси бензину, ціни на АЗС стрімко зростають. На тлі спроб жителів півострова запасатися пальним, біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.
Дивися повний текст В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни ростуть
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Додано: Вів 15 сер, 2023 21:47
у них бенз полбакса у нас полтора.К чему эта новость.Вот когда будет наоборот тогда и пишите.
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konstantin kirovograd
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Ірина_, Модератор
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