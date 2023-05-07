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В анексованому Криму закінчуються
запаси бензину: ціни...

В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:47

В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни...

Пропонуємо до обговорення:
В анексованому Криму закінчуються запаси бензину, ціни на АЗС стрімко зростають. На тлі спроб жителів півострова запасатися пальним, біля АЗС стоять кілометрові черги з автомобілів.

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В анексованому Криму закінчуються запаси бензину: ціни ростуть
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:47

у них бенз полбакса у нас полтора.К чему эта новость.Вот когда будет наоборот тогда и пишите.
konstantin kirovograd
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Модератори: Ірина_, Модератор

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