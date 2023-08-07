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Інвестиції в Україні захистять
від воєнних ризиків —...

Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:10

Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків —...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків. Це, серед іншого, дозволить створити умови, в яких можливі масштабні вкладення у відновлення України.

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Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 21:10

Ллойд одобрил? пока непохоже
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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