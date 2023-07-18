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У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 сер, 2023 14:50
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
лучше каруселить
Без общественного транспорта?
а кеды зачем?
самокат вам в помощь
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:53
vitaliiangel написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Без общественного транспорта?
а кеды зачем?
самокат вам в помощь
А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?
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Додано: Суб 19 сер, 2023 14:56
BIGor написав: vitaliiangel написав: maniachello написав:
[quote="5611600:Investor_K"]
Без общественного транспорта?
а кеды зачем?
самокат вам в помощь
А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?[/quote]А якщо по 2,64грн/кВт
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Додано: Суб 19 сер, 2023 19:30
vitaliiangel написав: maniachello написав:
а кеды зачем?
самокат вам в помощь
каруселить на самокате?
это что-то новенькое
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