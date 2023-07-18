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У Києві хочуть підняти вартість
проїзду у громадському...

У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:50

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:лучше каруселить


Без общественного транспорта?

а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:53

  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:
Без общественного транспорта?

а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 14:56

Re: У Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському..

BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:[quote="5611600:Investor_K"]

Без общественного транспорта?

а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?[/quote]А якщо по 2,64грн/кВт
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 15:14

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

А скільки коштує 100 км. пробігу в середньому, якщо ел. енергія по 2,48 грн/кіловат?


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 19:30

  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

каруселить на самокате? :shock:
это что-то новенькое
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:33

  maniachello написав:
  vitaliiangel написав:
  maniachello написав:а кеды зачем? :shock:

самокат вам в помощь

каруселить на самокате? :shock:
это что-то новенькое


Болт тоже цены поднял
cohan
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