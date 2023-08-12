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Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Упродовж 21−27 серпня на готівковому валютному ринку не станеться якихось особливих змін, курсові коливання будуть в межах коридорів 37,2−37,7 грн/ дол. та 40,7−42 грн/євро, також варто очікувати, що наступного тижня буде збережений баланс між попитом і пропозицією на готівку.
Дивися повний текст Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав обнадійливий прогноз
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:06
Вот интересно вот этот прогноз насколько он будет соответствовать действительности или это пишут как обычно что-то ляп?
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evgeniylom83
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