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Що буде з курсом гривні
наступного тижня: експерт дав...

Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:06

Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав...

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж 21−27 серпня на готівковому валютному ринку не станеться якихось особливих змін, курсові коливання будуть в межах коридорів 37,2−37,7 грн/ дол. та 40,7−42 грн/євро, також варто очікувати, що наступного тижня буде збережений баланс між попитом і пропозицією на готівку.

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Що буде з курсом гривні наступного тижня: експерт дав обнадійливий прогноз
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:06

Вот интересно вот этот прогноз насколько он будет соответствовать действительности или это пишут как обычно что-то ляп?
evgeniylom83
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Модератори: Ірина_, Модератор

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