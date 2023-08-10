В Україні пропонують продовжити дію національного роумінгу навіть після завершення воєнного стану.
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В Україні хочуть залишити національний роумінг після закінчення воєнного стану
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Додано: Суб 19 сер, 2023 09:41
В Україні хочуть залишити національний роумінг після...
Пропонуємо до обговорення:
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В Україні хочуть залишити національний роумінг після закінчення воєнного стану
Додано: Суб 19 сер, 2023 10:28
Re: В Україні хочуть залишити національний роумінг після...
А для 4G роумінг зробити не хочуть?
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