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Українська банківська сфера
не стикалася раніше з...

Українська банківська сфера не стикалася раніше з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:51

Українська банківська сфера не стикалася раніше з...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив економіст Андрій Новак.

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Українська банківська сфера не стикалася раніше з ліквідацією «робочих» банків — Новак
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 23:51

Это на Конкорд намёк наверно
Sanyok77
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