Ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.
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Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:45
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
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Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:46
Стесняюсь спросить, а когда это Олег Жданов стал энергетиком? Или это другой Жданов?
Додано: Пон 21 сер, 2023 21:30
Як Ви вже задовбали зі своїми сценаріями! Люди й так постійно в стресовому стані, ще й так звані "експерти" у вогонь масла підливають! Як буде, так і буде!!!
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:54
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:43
Я не понимаю, сколько давали денег разные страны на энергосистему, оборудования и куда это все делось. Уже успели освоить?
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:54
Re: Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценар
Ахметову на новий будиночок у Європі
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:30
Если Жданов эксперт то Саша Грей не винная монахиня. Обосрался с "военно-космическим....", обосрался с леопардом-1... Тут уже в энергетику полез. Кто такое существо в академию обороны взял? С таким препрдом не надо диверсий. Его ученики все оазвалят.
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:55
Re: Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценар
Він все вірно сказав
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