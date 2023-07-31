Ця зима може виявитися тяжчою для української енергосистеми, ніж минула. Таку думку висловив експерт Олег Жданов.
Дивися повний текст
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:45
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:46
Стесняюсь спросить, а когда это Олег Жданов стал энергетиком? Или это другой Жданов?
Додано: Пон 21 сер, 2023 21:30
Як Ви вже задовбали зі своїми сценаріями! Люди й так постійно в стресовому стані, ще й так звані "експерти" у вогонь масла підливають! Як буде, так і буде!!!
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:54
Додано: Вів 22 сер, 2023 10:43
Я не понимаю, сколько давали денег разные страны на энергосистему, оборудования и куда это все делось. Уже успели освоить?
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:54
Re: Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценар
Ахметову на новий будиночок у Європі
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:30
Если Жданов эксперт то Саша Грей не винная монахиня. Обосрался с "военно-космическим....", обосрался с леопардом-1... Тут уже в энергетику полез. Кто такое существо в академию обороны взял? С таким препрдом не надо диверсий. Его ученики все оазвалят.
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:55
Re: Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценар
Він все вірно сказав
Додано: Сер 23 сер, 2023 07:29
А що тоді ви ремонтували весь цей час? Вам давали фінансову допомогу і не раз? Європа давала вам трансформатори. Де це все? Ви кажете що буде блекаут? Українська енергетична біржа працює повним ходом. Обстрілів енергетичної інфраструктури не було вже давно. Потрібна допомога від людей, не питання накинимось всі. Не вистачає коштів? Міські бюджети виділяють на дороги, велодоріжки, фонтани, сквери, парки. Візьміть звідти. Кошти є, робоча сила є. Якого вам не вистачає. Ще трішки такого свавілля і люди будуть вас відстрілювати.
|