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Тяжка зима для України: експерт
озвучив найгірший сценарій

Тяжка зима для України: експерт озвучив найгірший сценарій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 08:26

  podgeokart20111977 написав:А що тоді ви ремонтували весь цей час? Вам давали фінансову допомогу і не раз? Європа давала вам трансформатори. Де це все? Ви кажете що буде блекаут? Українська енергетична біржа працює повним ходом. Обстрілів енергетичної інфраструктури не було вже давно. Потрібна допомога від людей, не питання накинимось всі. Не вистачає коштів? Міські бюджети виділяють на дороги, велодоріжки, фонтани, сквери, парки. Візьміть звідти. Кошти є, робоча сила є. Якого вам не вистачає. Ще трішки такого свавілля і люди будуть вас відстрілювати.

как бы вам это объяснить... Вы просто не осознаете масштаба проблемы, то что давали это в масштабах потребностей 0 в прямом смысле этого слова, это как вам бы к заработной плате сделали надбавку 1 копейку. Проблемы закладывались уже давно, а именно, для сдерживания роста тарифа на электроэнергию урезались инвестиционные программы по капитальному ремонту и техническому обслуживанию распределительных сетей. Если при "союзе" капремонт раз в 5 лет, а техническое обслуживание раз в 3 года было, то потом перешли на принцип сломается или уже совсем плохо будет в качеством электроэнергии, вот тогда будет тратить деньги. Аналогично с новыми подключениями и увеличением мощности, если ранее нужно было делать модернизацию сетей под присоединение новой мощности, то сейчас сказали зачем?!, просто изменим норматив нагрузки (формулу расчета изменили).
Поэтому, то что дали это ноль, а состояние сетей такое (не "идеальное"), так это результат компромисса между сдерживанием роста тарифа и выделением денег в тарифе на "ремонты/обновление". Я сам хочу дома дешевую электроэнергию, но когда я смотрю на "Середньозважена ціна, грн/МВт.год", например, 23.08.2023 - 4616.37 (правда это только на сегменте РДН), и это только цена генерации, без доставки (распределения к моей квартире), то при текущем тарифе в 2.64 грн, я понимаю, что меня кто-то дотирует (покрывает разницу).
Поэтому не нужно говорить, что денег дали :shock: и теперь всё должно быть норм
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