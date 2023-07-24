З 22 серпня 2023 року російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю валюти — доларів США та євро — у касах банку.
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російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:58
російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів...
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російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах
Додано: Вів 22 сер, 2023 09:44
Re: російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів..
этот банк в Украине работает?
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