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російський Сітібанк припиняє
прийом та купівлю доларів...

російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:58

російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів...

Пропонуємо до обговорення:
З 22 серпня 2023 року російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю валюти — доларів США та євро — у касах банку.

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російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів та євро в касах
R2
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Re: російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів..

этот банк в Украине работает?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 11:40

Re: російський Сітібанк припиняє прийом та купівлю доларів..

Примат написав:этот банк в Украине работает?
В Україні є українська донька Сіті банку
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:09

Потік валюти в парашку все менше і менше
Rainbow
 
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