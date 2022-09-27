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Співзасновник Ethereum
обвалив курси головних...

Співзасновник Ethereum обвалив курси головних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:09

Співзасновник Ethereum обвалив курси головних...

Пропонуємо до обговорення:
У понеділок, 21 серпня, стало відомо, що творець ефіріума Віталік Бутерін вніс чималий депозит на криптобіржу Coinbase.

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Співзасновник Ethereum обвалив курси головних криптовалют після транзакції на $1 мільйон
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:09

обожаю РБК
но и только

а кто-то ж и бабками участвует....
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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