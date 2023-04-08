З нагоди Дня Незалежності України наші колеги з порталу «Мінфін» домовилися з банками, щоб зробити ваші бонуси до депозитів більшими.
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Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 сер, 2023 21:42
Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів:...
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Дивися повний текст
Встигніть отримати по депозиту до +2% річних бонусів: акція до Дня Незалежності від «Мінфіну»
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