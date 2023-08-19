Видобуток 1 BTC в Україні коштує $10 730, саме стільки становить вартість потрібної для цього електроенергії.
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В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
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Додано: Суб 26 сер, 2023 21:27
В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
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Дивися повний текст
В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
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