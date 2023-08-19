RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні видобуток
1 BTC коштує $11 000

В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 21:27

В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000

Пропонуємо до обговорення:
Видобуток 1 BTC в Україні коштує $10 730, саме стільки становить вартість потрібної для цього електроенергії.

Дивися повний текст
В Україні видобуток 1 BTC коштує $11 000
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших...
R2 » Чет 24 сер, 2023 09:22
3 257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2023 11:52
Investor_K
В Україні мають намір заборонити використання...
R2 » Пон 21 сер, 2023 15:30
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 сер, 2023 15:30
greg_colins_ny
В Україні хочуть залишити національний роумінг після...
R2 » Суб 19 сер, 2023 09:41
2 236
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 сер, 2023 10:44
vitaliiangel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4261)
26.08.2023 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.