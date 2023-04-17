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Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 сер, 2023 05:15
Пропонуємо до обговорення:
У Європі - розпал відпусток, свят, ярмарків та фестивалів. Тим часом українці відклали бурхливі веселощі до абстрактного «після війни» і відмовляють собі у вихідних навіть у дні державних свят через воєнний стан.
Дивися повний текст Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка)
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Додано: Нед 27 сер, 2023 10:22
Дуже дивний рейтинг. Цікаво б подивитись методику опитування, особливо в прифронтових територій.
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