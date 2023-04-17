RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рейтинг щастя серед країн
світу: яке місце посідає...

Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 05:15

Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає...

Пропонуємо до обговорення:
У Європі - розпал відпусток, свят, ярмарків та фестивалів. Тим часом українці відклали бурхливі веселощі до абстрактного «після війни» і відмовляють собі у вихідних навіть у дні державних свят через воєнний стан.

Дивися повний текст
Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає Україна (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99319
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 10:22

Re: Рейтинг щастя серед країн світу: яке місце посідає...

Дуже дивний рейтинг. Цікаво б подивитись методику опитування, особливо в прифронтових територій.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 29.07.22
Подякував: 152 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо найкращі авіакомпанії світу в 2023 році
R2 » Нед 25 чер, 2023 18:49
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 чер, 2023 18:49
cohan
Чи популярні військові облігації серед українців —...
R2 » Пон 17 кві, 2023 16:49
3 523
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 кві, 2023 17:37
greenozon
Обсяг боргів найбідніших країн досяг максимуму за 25...
R2 » Пон 17 кві, 2023 11:17
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 кві, 2023 11:17
andriymak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4266)
27.08.2023 11:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.