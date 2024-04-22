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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:00

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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:19

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43. :D

Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам

Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 07:46

  Игорь Алексеевич написав:
  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:О-Банк не плохой курс по евро сейчас в онлайне 42,6. за 50тыс. Можно за 5 мин заработать прибл. 470грн. Принимают у нас обменники евро по 43. :D

Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам

Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30

Это в каком отделении - на Анголенко или на пл.Маяковского? Потому как и там и там я осенью спрашивал на предмет как на счет получить евро если его прикупить и в обоих отделениях мне подтвердили что этой валюты у них не бывает а заказывать инкассаторов под одного клиента они не станут. Если что-то поменялось проведаю их в понедельник спрошу, но лично обе начальницы обеих отделений меня заверяли что евро для них "дорого не рентабельно - поэтому даже и не думай его покупать"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 08:22

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

WallNutPen,
Вам так відповіли тому, що євро тільки для персонального прогнозиста
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:18

Принимают у нас обменники евро по 43. :D[/quote]
Так может рассуждать лишь человек слабо знакомый с особенностями снятия Евро в Идее. Кто-то недавно писал как купил Евро, а потом полгода снимал. Стоят ли 470 грн. такого решает каждый сам[/quote]
Не знаю кто и что писал, но у меня пока проблем с банком не было. Сегодня днём поменял, вечером получил евро. Позвонили сказали можно заехать ближе к 16.30[/quote]
Это в каком отделении - на Анголенко или на пл.Маяковского? Потому как и там и там я осенью спрашивал на предмет как на счет получить евро если его прикупить и в обоих отделениях мне подтвердили что этой валюты у них не бывает а заказывать инкассаторов под одного клиента они не станут. Если что-то поменялось проведаю их в понедельник спрошу, но лично обе начальницы обеих отделений меня заверяли что евро для них "дорого не рентабельно - поэтому даже и не думай его покупать"[/quote]

Ну не знаю, купив, подзвонив, замовив, через два дні забрав. Поки якось так відбувалось, один раз мурижили тиждень, поскаржився на гарячці чи мінфіне вже не пам'ятаю, віддали наступного дня.
Якось так.
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 14:47

  WallNutPen написав:
Это в каком отделении - на Анголенко или на пл.Маяковского? Потому как и там и там я осенью спрашивал на предмет как на счет получить евро если его прикупить и в обоих отделениях мне подтвердили что этой валюты у них не бывает а заказывать инкассаторов под одного клиента они не станут. Если что-то поменялось проведаю их в понедельник спрошу, но лично обе начальницы обеих отделений меня заверяли что евро для них "дорого не рентабельно - поэтому даже и не думай его покупать"


якщо вони $ замовляють, то і не можуть в той же день і євро довезти чи як?
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