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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2024 16:01
- Код: Виділити все
USD: 41.1664 -> 41.2199 (+0.0535) ₴/$ 🔺🔺
EUR: 45.9541 -> 46.1539 (+0.1998) ₴/€ 🔺🔺
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mustbe
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- Повідомлень: 7778
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2199 -> 41.2476 (+0.0277) ₴/$ 🔺
EUR: 46.1539 -> 45.7106 (-0.4433) ₴/€ 💎💎💎💎💎
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mustbe
-
-
- Повідомлень: 7778
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
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- Профіль
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2
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3
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:30
- Код: Виділити все
USD: 41.2476 -> 41.2755 (+0.0279) ₴/$ 🔺
EUR: 45.7106 -> 45.7147 (+0.0041) ₴/€ 🔺
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mustbe
-
-
- Повідомлень: 7778
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 1561 раз.
-
- Профіль
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2
1
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Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
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